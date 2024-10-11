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Закон, порядок, государство

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На Сахалине проведена тренировка с военнослужащими армейского корпуса ВВО по эвакуации раненого и оказания первой медицинской помощи

На Сахалине проведена тренировка с военнослужащими армейского корпуса ВВО по эвакуации раненого и оказания первой медицинской помощи

Для дальнейшей эвакуации условно раненного, бойцам предстояло самостоятельно выбираться с поле боя в безопасную зону для дальнейшего оказания медицинской помощи.

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