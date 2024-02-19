Размеры известных науке астероидов в сравнении с земными объектами (видео)

Как говорил еще Брюс Уиллис: «Нет-нет, уж лучше мы к вам!» Падение на Землю гигантского астероида — популярный сценарий апокалипсиса, более того, он входит в топ-8 самых вероятных версий конца света, немного уступая только ядерной войне и глобальному потеплению.