В Доме Советов обсудили промежуточные итоги работы по улучшению делового климата Курской области за 9 месяцев

В Доме Советов под руководством министра экономического развития региона Левона Осипова прошло заседание рабочей группы совместно с представителями прокуратуры, специалистами территориальных органов федеральных органов власти, осуществляющих контрольные полномочия.
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