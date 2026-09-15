Экономист Зубец: ограничение Панамского канала чревато общемировой инфляцией

Ограничение движения по Панамскому каналу из-за засухи чревато задержками в поставках товаров, сроков их доставки и, как следствие, их подорожанием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Балынин: до 469 т...
- Дроны атаковали Л...
- NYT: США и Иран п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым