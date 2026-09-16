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Север Пресс

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В Салехарде начался второй этап расчистки Преображенки

В Салехарде начался второй этап расчистки Преображенки

Подрядчик начал второй этап расчистки реки Преображенка. Работы ведутся в прибрежной зоне и на акватории, сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.

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