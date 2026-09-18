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ИА Регнум

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Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 50 украинских беспилотников в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область.

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