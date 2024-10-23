Детский спорт у нас насквозь коммерциализирован, и это главная причина слабого развития взрослых сборных (по футболу, баскетболу и даже хоккею).
Надо вернуться к традициям нашего спорта: отбор талантов независимо от денег
Комментарии
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Леонид Никулин
продали спорт на корню как и культуру..чиновникам наплевать на престиж страны и патриотизм.. при Сталине уже б таких обьявили врагами народа ..
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18 час.
И
Иринушка
Вроде правильная статья. НО тут же реклама плющенки. Где даже сумму представить себе боюсь.
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17 час.
Jolie
это не реклама. -здесь нет его "клиентов". Это фото, которое подтверждает слова автора. Лично я даже не знала о его проект-где цены-космос!(((
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9 час.
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