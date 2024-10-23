СССР-Россия
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СССР-Россия

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Надо вернуться к традициям нашего спорта: отбор талантов независимо от денег

Надо вернуться к традициям нашего спорта: отбор талантов независимо от денег

Детский спорт у нас насквозь коммерциализирован, и это главная причина слабого развития взрослых сборных (по футболу, баскетболу и даже хоккею).

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Комментарии
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Леонид Никулин
продали спорт на корню как и культуру..чиновникам наплевать на престиж страны и патриотизм.. при Сталине уже б таких обьявили врагами народа ..
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18 час.
И
Иринушка
Вроде правильная статья. НО тут же реклама плющенки. Где даже сумму представить себе боюсь.
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17 час.
Jolie
это не реклама. -здесь нет его &quot;клиентов&quot;. Это фото, которое  подтверждает слова автора. Лично я даже не знала о его проект-где цены-космос!(((
Ответить
9 час.

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