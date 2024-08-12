ФБР и другие госорганы США обвинили через суд в дискриминации палестинцев

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kyle Mazza Мусульманская правозащитная группа 12 августа подала иск против ФБР и руководителей других государственных учреждений США в связи с "дискриминационным и расистским" включением двух американцев палестинского происхождения в список лиц, подлежащих наблюдению, сообщает Reuters.