Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 236 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • cto talykova
    Ха а концерт то только завтра.В Петербурге чино...
  • Галина Друзина
    Я буду в шоке, если этого чмо будут где то принимать. Он тогда вообще возомнит себя Богом, а на самом то деле букашка...Киркоров определи...
  • Георгий Михалев
    Непонятно, теперь всех уголовников и предателей родины будут хоронить в Москве?Похороны Навально...

Ушёл в тень: отец Ивана Урганта объяснил, куда пропал его сын

Ушёл в тень: отец Ивана Урганта объяснил, куда пропал его сын

Известный телеведущий последние два года крайне редко появляется на публике и не делится почти ничем с подписчиками в соцсетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Валентин Воробьев
Срал я на Урганта! Как он, где он, что он, мне не интересно. Зачем в Сети много лишнего писать
Ответить
16 час.
Надежда Белугина
Пишут не для тех и не о тех, кто хочет не по назначению использовать свои экскременты. Ваше личное желание здесь учтено не будет, Валентин. Пишут об известных миру или, по крайней мере, стране, как бы это не хотелось вам изменить. Честно, надоело про Ваню слышать, но ведь чуть притихнем, пролезет этот неприятный уж, и опять издеваться над страной и населением страны начнёт своими тупыми байками.  Умно посмеяться не грех, есть над чем и посмеяться. Но когда не смешно - над поднятым вверх ехидным пальцем &quot;здесь над смеяться&quot; , ну, как-то не по душе
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх