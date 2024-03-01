Известный телеведущий последние два года крайне редко появляется на публике и не делится почти ничем с подписчиками в соцсетях.
Ушёл в тень: отец Ивана Урганта объяснил, куда пропал его сын
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Валентин Воробьев
Срал я на Урганта! Как он, где он, что он, мне не интересно. Зачем в Сети много лишнего писать
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16 час.
Надежда Белугина
Пишут не для тех и не о тех, кто хочет не по назначению использовать свои экскременты. Ваше личное желание здесь учтено не будет, Валентин. Пишут об известных миру или, по крайней мере, стране, как бы это не хотелось вам изменить. Честно, надоело про Ваню слышать, но ведь чуть притихнем, пролезет этот неприятный уж, и опять издеваться над страной и населением страны начнёт своими тупыми байками. Умно посмеяться не грех, есть над чем и посмеяться. Но когда не смешно - над поднятым вверх ехидным пальцем "здесь над смеяться" , ну, как-то не по душе
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15 час.
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