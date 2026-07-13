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В чем суть «обновленной стратегии» нового правительства Украины?

В чем суть «обновленной стратегии» нового правительства Украины?

Причиной отставки Кабинета министров могло стать давление Запада Изображение: ФСК Всего год назад бывшая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко села в кресло украинского премьера сместив своего бывшего шефа Дениса Шмыгаля.

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