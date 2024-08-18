Ardjuna Тема, конечно, горячая, мы понимаем. Ленинские мины же у нас причиной текущих бед высочайше обозначены, значит, все было плохо.
Про дружбу народов в СССР честно
Комментарии
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алекс кузь
Ссср вернётся. Частная собст не способна решить планетарные проблемы, у неё все решается войной и фашизмом. Центр проблем всегда в управленцах, которые предают. Ссср разрушил не горбачев, а номенклатура, которая исчерпала свой запас культурного потенциала и сдулась за частный достаток в холодильнике. Горбачевы не удержались до прихода следующих поколений советских людей с иной культурой потребления .
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7 час.
Александр Денисов
Все, весь развал СССР, начинался еще с ввода войск в Афган, никому кроме Андропова это было не нужно...
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6 час.
Karmadon
Не знаю, что где и как было, но сам я жил в Грозном, и лучшими моими друзьями в школе были чеченец Али Асламбеков и украинец Сашка Фоменко.
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4 час.
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