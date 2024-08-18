БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 301 подписчик

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Про дружбу народов в СССР честно ﻿

Про дружбу народов в СССР честно ﻿

Ardjuna Тема, конечно, горячая, мы понимаем. Ленинские мины же у нас причиной текущих бед высочайше обозначены, значит, все было плохо.

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Комментарии
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алекс кузь
Ссср вернётся. Частная собст не способна решить планетарные проблемы, у неё все решается войной и фашизмом. Центр проблем всегда в управленцах, которые предают. Ссср разрушил не горбачев, а номенклатура, которая исчерпала свой запас культурного потенциала и сдулась за частный достаток в холодильнике. Горбачевы не удержались до прихода следующих поколений советских людей с иной культурой потребления .
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