Про дружбу народов в СССР честно ﻿

алекс кузь Ссср вернётся. Частная собст не способна решить планетарные проблемы, у неё все решается войной и фашизмом. Центр проблем всегда в управленцах, которые предают. Ссср разрушил не горбачев, а номенклатура, которая исчерпала свой запас культурного потенциала и сдулась за частный достаток в холодильнике. Горбачевы не удержались до прихода следующих поколений советских людей с иной культурой потребления .

Александр Денисов Все, весь развал СССР, начинался еще с ввода войск в Афган, никому кроме Андропова это было не нужно...