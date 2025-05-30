Как Россия укрепляет свой IT-суверенитет: подробности о новой цифровой платформе

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи внес в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на создание в России многофункционального сервиса обмена информацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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