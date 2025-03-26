Автоверсты
ГлавнаяВсе темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Автоверсты

11 258 подписчиков

Свежие комментарии

  • Yvan
    "Организованная транспортная колонна" - группа из трёх и более механических транспортных средств..." Стало быть, если...Правила обгона ко...
  • Сергей Иванютин
    Конечно, многие мечтали, что запорожский автомобиль станет единственным автомобилем, которым смогут владеть бедные се...Брали лучшее, но ...
  • Александр Котов
    сам то читал что написал?Катализатор: удал...

Разврот налево, при двухполосном движении, в каждую сторону

Разврот налево, при двухполосном движении, в каждую сторону

﻿﻿Ситуация: Я еду по левой полосе, по 2 полосы в каждом направлении, ширина 3,6 метра. Мне нужно было развернуться, я повернул направо в своей полосе почти до разделительной полосы справа (там стоял мусоровоз - он не давал мне развернуться) и начал разворачиваться, увидел встречный транспорт, затормозил, чтобы пропустить его, слева проехала машина «Лада» и произошла авария, я получил легкие травмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх