Дании предрекли «предательство» ЕС в борьбе с Трампом за Гренландию

Сенатор Пушков: ЕС не станет помогать Дании бороться с Трампом за Гренландию Члены Евросоюза бросят Данию в борьбе с избранным американским лидером Дональдом Трампом, который хочет включить Гренландию в состав США, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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