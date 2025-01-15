Дании предрекли «предательство» ЕС в борьбе с Трампом за Гренландию

Сенатор Пушков: ЕС не станет помогать Дании бороться с Трампом за Гренландию Члены Евросоюза бросят Данию в борьбе с избранным американским лидером Дональдом Трампом, который хочет включить Гренландию в состав США, заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.