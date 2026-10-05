«Сухой закон на Руси»: как русские цари боролись с пьянством

Борьба с пьянством в России имеет почти такую же долгую историю, как и само употребление спиртного. Русские государи на протяжении столетий пытались совместить несовместимое: пополнять казну за счёт продажи вина и одновременно удерживать народ от чрезмерного возлияния.
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