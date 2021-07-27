LG разработала защитную маску со встроенными микрофоном и динамиком

Представленная в прошлом году маска-очиститель воздуха PuriCare, благодаря изобретательности инженеров компании LG превратилась в современный гаджет, в котором соединились фирменная технология очистки воздуха и достижения в области электроники.
Представленная в прошлом году маска-очиститель воздуха PuriCare, благодаря изобретательности инженеров компании LG превратилась в современный гаджет, в котором соединились фирменная технология очистки воздуха и достижения в области электроники.
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