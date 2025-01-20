Когда встретятся Путин и Трамп? Дело сдвинулось с мертвой точки

Этот разговор должен состояться вскоре после его инаугурации. Одной из ключевых тем станет возможность личной встречи президентов, что необходимо для решения украинского конфликта.
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