Военное обозрение

3 543 подписчика

В районе Весёлое ДНР штурмовые группы «Южной» группировки войск контратакой выбили ВСУ с занимаемых позиций - Минобороны

В районе Весёлое ДНР штурмовые группы «Южной» группировки войск контратакой выбили ВСУ с занимаемых позиций - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции ознаменовались продвижением российских войск на Донецком направлении, в результате контратакующих действий наши сумели выбить противника с позиций в районе Веселое ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх