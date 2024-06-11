Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки на фоне назначения им выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
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