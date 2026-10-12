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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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На улице Героев Панфиловцев аферисты забрали у пенсионера 700 граммов золота

Неизвестный в мессенджере позвонил 70-летнему москвичу. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он заявил, что на имя пенсионера оформлен кредит под залог квартиры, а деньги переведены для противоправной деятельности.

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