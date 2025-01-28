В Белоруссии открыли новый склад для переправки BMW и Toyota в РФ

Китайская компания Biulu, занимающаяся экспортом автомобилей, открыла склад в Беларуси для хранения автомобилей китайского, европейского и других производителей с целью их дальнейшей отправки в Россию и страны СНГ, сообщает пресс-служба компании.
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