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Дети бойцов СВО получили деньги от властей на летний отдых

Дети бойцов СВО получили деньги от властей на летний отдых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил сумму, направленную на организацию каникул для юных россиян, по его словам она составила три миллиарда рублей Об этом он заявил на совещании по туризму в Горно-Алтайске.

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