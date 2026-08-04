Дети бойцов СВО получили деньги от властей на летний отдых

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил сумму, направленную на организацию каникул для юных россиян, по его словам она составила три миллиарда рублей Об этом он заявил на совещании по туризму в Горно-Алтайске.
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