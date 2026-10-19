В Минске 19 октября прошли вторые парламентские чтения цикла к 30-летию Палаты представителей, на которых обсуждали работу депутатов Верховного Совета БССР первого созыва в годы Великой Отечественной войны; по данным исследований, 94 депутата этого созыва погибли или пропали без вести.