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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» – первая команда в этом сезоне, которая реализовала меньше 15 процентов бросков из-за дуги и совершила больше 20 потерь

«Лейкерс» забросили лишь 4 из 30 из-за дуги и совершили 21 потерю, став первой командой в этом сезоне, которая в одном матче реализовала меньше 15 процентов трехочковых бросков и совершила больше 20 потерь.

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