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Песков переадресовал в МО вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Песков переадресовал в МО вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной демонстрации гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на параде на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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