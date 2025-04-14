Песков переадресовал в МО вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной демонстрации гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на параде на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.