Песков переадресовал в МО вопрос о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможной демонстрации гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» на параде на Красной площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии