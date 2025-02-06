Песков прокомментировал увольнение Борисова с поста главы "Роскосмоса"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение Юрия Борисова от должности генерального директора госкорпорации "Роскосмос" не связано с какими-либо претензиями к его работе, а является частью кадровой ротации, передает корреспондент The Moscow Post.