Песков прокомментировал увольнение Борисова с поста главы "Роскосмоса"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что освобождение Юрия Борисова от должности генерального директора госкорпорации "Роскосмос" не связано с какими-либо претензиями к его работе, а является частью кадровой ротации, передает корреспондент The Moscow Post.
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