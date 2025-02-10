БАР, депрессия и тревожность: аномально теплая зима добавила работы психиатрам

Больше людей стали жаловаться на психические расстройства. 123RF/legion-media.ruЭтой зимой к психиатрам в России стали обращаться в 2 раза чаще, об этом пишет канал Shot Проверка со ссылкой на психотерапевтов.
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