Спорт Уик-Энд

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Микаэль БРАГА: Без легионеров уровень команд РПЛ снизится и подравняется

Микаэль БРАГА: Без легионеров уровень команд РПЛ снизится и подравняется

Санкций к футболу не принимаю: какое отношение к происходящему на Украине имеет, условно говоря, «Уфа» или третий вратарь «Нижнего Новгорода»? «Спорт уик-энд» побеседовал с итальянским журналистом Микаэлем Брагой, освещающим российский футбол для MondoSportivo и CalcioRusso.

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