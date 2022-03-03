Микаэль БРАГА: Без легионеров уровень команд РПЛ снизится и подравняется

Санкций к футболу не принимаю: какое отношение к происходящему на Украине имеет, условно говоря, «Уфа» или третий вратарь «Нижнего Новгорода»? «Спорт уик-энд» побеседовал с итальянским журналистом Микаэлем Брагой, освещающим российский футбол для MondoSportivo и CalcioRusso.