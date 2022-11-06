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Где смотреть Ювентус – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 6 ноября

Где смотреть Ювентус – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 6 ноября

В воскресенье, 6 ноября, сыграют Ювентус и Интер в 13 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».

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