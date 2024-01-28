Глава МО Словакии Калиняк заявил о планах приобрести у США ЗРК Patriot

Руководитель словацкого оборонного ведомства Роберт Калиняк отметил, что в текущий момент власти вступили в переговорный процесс с Соединёнными Штатами Америки, поднят вопрос приобретения установок ПВО Patriot.
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