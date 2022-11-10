Военное обозрение

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Байден заявил о готовности идти на выборы в 2024 году и о необходимости проверить Илона Маска на сотрудничество с другими странами

Байден заявил о готовности идти на выборы в 2024 году и о необходимости проверить Илона Маска на сотрудничество с другими странами

Президент США Джо Байден сделал ряд заявлений после промежуточных выборов. Для начала о предварительных результатах (подсчёт голосов всё ещё продолжается).

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