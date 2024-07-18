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Навыки разработки и анализа данных помогают гуманитариям зарабатывать в 2 раза больше

С каждым годом растет спрос на специалистов с ИТ-компетенциями в сферах, напрямую не связанных с ИТ. Чаще всего требуются социологи (70%), экономисты (68%), маркетологи и специалисты по рекламе (67%), менеджеры (65%) и журналисты (64%), обладающие ИТ-навыками.

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