Навыки разработки и анализа данных помогают гуманитариям зарабатывать в 2 раза больше

С каждым годом растет спрос на специалистов с ИТ-компетенциями в сферах, напрямую не связанных с ИТ. Чаще всего требуются социологи (70%), экономисты (68%), маркетологи и специалисты по рекламе (67%), менеджеры (65%) и журналисты (64%), обладающие ИТ-навыками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)