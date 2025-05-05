Байдену помешали пройти когнитивный тест перед отказом от участия в выборах

Советники бывшего главы Белого дома Джо Байдена перед его отказом от участия в президентских выборах 2024 года отвергли идею о прохождении им теста на умственные способности, написала газета The New York Times со ссылкой на книгу «2024: Как Трамп вернул Белый дом, а демократы потеряли Америку», которая готовится к выходу.
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