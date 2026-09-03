Japanese Yen Futures: The Yen Shock Has Changed the Tape Japanese Yen Futures CME_DL:6J1! satelysfx 6J is the session's headline futures market after USD/JPY failed above 159.
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