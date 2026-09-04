Норвегия держит российский корабль в Баренцбурге. Иск на 4,22 миллиарда и ловушка для Северного флота

Суд Норд-Тромса 31 августа разрешил арест, 2 сентября губернатор Шпицбергена закрыл выход. Сумма иска 4,22 млрд, цена старого научного борта ничтожна.
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