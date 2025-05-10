Премьер Словакии назвал свою поездку в Москву чрезвычайно успешной

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал свой визит в Москву по случаю Дня Победы чрезвычайно успешным. Вместе с тем в видеообращении на своей странице в соцсети он добавил, что Европе следует проводить политику сотрудничества, а не ненависти.