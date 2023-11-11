«Сама кого хочешь арестует»: Зверев отреагировал на призывы наказать Пугачеву

Певица Алла Пугачева, успевшая за время своего недавнего краткосрочного визита в Россию побывать в своем замке и даже записать несколько песен на студии в Твери, готовится к «юбилейному нереальному концерту».
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