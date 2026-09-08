На мосту у Телецентра, который должны сдать через 1,5 месяца, осталось 11 рабочих. Очевидцы утверждают, что уже несколько дней здесь нет ни техники, ни строителей.
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