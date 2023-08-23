Генерал Суровикин отстранен от должности главкома ВКС и ждет нового назначения
Сергей Суровикин. Иллюстрация: скриншот видео / https://t.me/RtrDonetsk
Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими войсками, но находится в распоряжении Минобороны России.
Комментарии
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Почему так поступили с настоящим боевым генералом СУРОВИКИНЫМ ??! ПОЧЕМУ ? Толковый грамотный блестящий БОЕВОЙ ГЕНЕРАЛ!!!!
Кого гнать надо так это Шойгу. Он лучше бы снял генеральский китель , и не позорился бы лучше.
Увы, суть человеческая неизменна и то, что есть, то и останется в нем до смерти.
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