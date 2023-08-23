Генерал Суровикин отстранен от должности главкома ВКС и ждет нового назначения

Нина Зинурова Почему так поступили с настоящим боевым генералом СУРОВИКИНЫМ ??! ПОЧЕМУ ? Толковый грамотный блестящий БОЕВОЙ ГЕНЕРАЛ!!!!

Виктор Машков Кого гнать надо так это Шойгу. Он лучше бы снял генеральский китель , и не позорился бы лучше.