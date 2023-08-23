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  • Владислав Петряев
    Увы, суть человеческая неизменна и то, что есть, то и останется в нем до смерти.Генерал Суровикин...
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    Вот именно,кто гнать то будет,по-моему наверху никто этого делать и не собирается.ДЕЛО ДВУХ ТАДЖИКО...
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    Понятно, что их надо гнать поганой метлой! Но вот кто будет гнать? И как выгнать такие правоохранительные органы?...ДЕЛО ДВУХ ТАДЖИКО...

Генерал Суровикин отстранен от должности главкома ВКС и ждет нового назначения

Генерал Суровикин отстранен от должности главкома ВКС и ждет нового назначения

Сергей Суровикин. Иллюстрация: скриншот видео / https://t.me/RtrDonetsk Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими войсками, но находится в распоряжении Минобороны России.

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Комментарии
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Нина Зинурова
Почему так поступили  с настоящим боевым генералом  СУРОВИКИНЫМ ??! ПОЧЕМУ ? Толковый  грамотный  блестящий БОЕВОЙ  ГЕНЕРАЛ!!!!
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1 час.
Виктор Машков
Кого гнать надо так это Шойгу. Он лучше бы снял генеральский китель , и не позорился бы лучше.
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1 час.
ВП
Владислав Петряев
Увы, суть человеческая неизменна и то, что есть, то и останется в нем до смерти.
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1 мин.

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