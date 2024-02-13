Надавить на русских побольнее: Беспредел мигрантов дошёл до верхов

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты Владислав Даванков внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан нашей страны.
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