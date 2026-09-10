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Тульские новости

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В Туле «Шевроле» врезался в «Датсун», есть пострадавшие

В Туле «Шевроле» врезался в «Датсун», есть пострадавшие

Утром 9 сентября 41-летний водитель автомобиля «Шевроле Орландо» не уступил дорогу машине «Датсун Ондо» и врезался в неё.

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