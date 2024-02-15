Главе ведомства будет доложено о проверке по факту оказания небезопасных услуг в связи с ДТП в Самарской области с участием школьного автобуса

Следственными органами СК России по Самарской области проводится процессуальная проверка по факту оказания небезопасных услуг по перевозке пассажиров в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием автобуса, перевозившего детей.
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