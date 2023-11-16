Захарова жёстко ответила Армении, устроившей очередной цирк: “Ведите себя достойно”

В МИД России назвали "словесной эквилибристикой" разъяснения официального Еревана по поводу Римского статута, предписывающего арестовать Владимира ПутинаОфициальный представитель русского МИД заявила, что власти Армении занимаются “словесной эквилибристикой”, когда речь заходит о Римском статуте и ордере МУС на “арест Путина”.