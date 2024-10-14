В ноябре россиян ждёт короткая рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства. 4 ноября выпадает на понедельник и будет выходным днем.
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В ноябре россиян ждёт короткая рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня народного единства. 4 ноября выпадает на понедельник и будет выходным днем.