Учебники по «Основам безопасности и защиты Родины» появятся в 2025/2026 учебном году

Политика как она есть

Государственные учебники по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» для 8-11-х классов, «Труд» для 1-9-х классов, «История» для 5-9-х классов и «Обществознание» (9-11-й классы) появятся к началу 2025/2026 учебного года.