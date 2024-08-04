Политика как он...
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Политика как она есть

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Учебники по «Основам безопасности и защиты Родины» появятся в 2025/2026 учебном году

Учебники по «Основам безопасности и защиты Родины» появятся в 2025/2026 учебном году

Государственные учебники по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» для 8-11-х классов, «Труд» для 1-9-х классов, «История» для 5-9-х классов и «Обществознание» (9-11-й классы) появятся к началу 2025/2026 учебного года.

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