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Регионы России

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Лавров заявил о возможном насильственном привлечении женщин к мобилизации на Украине

Лавров заявил о возможном насильственном привлечении женщин к мобилизации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом круглом столе 15 сентября заявил о том, что насильственная мобилизация на Украине может в ближайшее время коснуться и женщин.

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