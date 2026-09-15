Лавров заявил о возможном насильственном привлечении женщин к мобилизации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом круглом столе 15 сентября заявил о том, что насильственная мобилизация на Украине может в ближайшее время коснуться и женщин.
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