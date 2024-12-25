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  • Вера артемьева
    этого завонявшего директора снимать нужно а ему орден.забыли скандальчики с утратой экспонатов.в этом царстве сволоче...Путин приехал в П...
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    Некоторые мерзские мамаши прямо навязывют детям менятт пол,еавязывают! Пусть себе мужской член пришьюи сначала!Трамп высказался ...
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Путин на саммите СНГ в Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Актау

Путин на саммите СНГ в Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Актау

Президент РФ поручил МЧС отправить борт к месту крушения самолета для помощи пострадавшим. Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Ленинградской области выразил соболезнования в связи с крушением самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», который разбился вблизи казахстанского Актау сегодня, 25 декабря, утром.

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