Путин на саммите СНГ в Ленобласти выразил соболезнования в связи с трагедией в Актау

Президент РФ поручил МЧС отправить борт к месту крушения самолета для помощи пострадавшим. Президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ в Ленинградской области выразил соболезнования в связи с крушением самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний», который разбился вблизи казахстанского Актау сегодня, 25 декабря, утром.