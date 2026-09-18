Мареска: «В работе тренера за неделю многое может измениться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска после победы над «Норвичем» (5:0) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги отметил, что не ждал такого успешного старта на посту наставника команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым