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Мареска: «В работе тренера за неделю многое может измениться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска после победы над «Норвичем» (5:0) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги отметил, что не ждал такого успешного старта на посту наставника команды.

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