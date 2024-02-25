В Берлине завели дело из-за проецирования фото украинцами на посольство России

Сотрудники правоохранительных органов Берлина возбудили административное дело в отношении украинских активистов, которые 24 февраля в нарушение запрета проецировали фото- и видеоматериалы на здание посольства России.
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