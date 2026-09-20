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Квеквескири набросился на соперника из-за расистского оскорбления во время матча Медиалиги

Квеквескири набросился на соперника из-за расистского оскорбления во время матча Медиалиги

Экс-полузащитник «Факела» и «Оренбурга» Ираклий Квеквескири набросился на Дмитрия Переверзева, выступающего за Broke Boys, после расистского оскорбления.

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